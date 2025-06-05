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Незабываемый футбольный сезон: триумф ПСЖ и другие рекорды 0 318

Спорт
Дата публикации: 05.06.2025
Euronews
Незабываемый футбольный сезон: триумф ПСЖ и другие рекорды

В футбольном сезоне завершившимся 31 мая произошло множество сенсаций. В финале Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал обладателем трофея.

Теперь ПСЖ принадлежит рекорд по самому большому промежутку между первым выходом клуба в Лигу чемпионов и первым титулом: 31 год.

И все же "Интеру" есть чем гордиться . Кулуб, верный традициям надежной итальянской обороны, установил новый рекорд, проведя на поле 539 минут без пропущенного гола с самого начала турнира. Предыдущий рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед" - 481 минута в сезоне 2010-2011.

"Барселона": Ямаль и Рафинья вошли в историю

"Барселона" не вышла в финал Лиги чемпионов, однако ее нападающий Рафинья повторил рекорд Роналду, совершив 22 результативное действие. Рафинья забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

Соратник Рафиньи по команде 17-летний Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, опередив Килиана Мбаппе. В сезоне 2016-2017 Мбапппе оформил гол в возрасте 18 лет.

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