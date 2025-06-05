Португалия победила Германию в полуфинале Лиги наций, Роналду забил решающий гол

Сборная Португалии победила Германию в полуфинале Лиги наций — 2:1. Игра проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Счет в матче открыли хозяева — на 48-й минуте гол забил Флориан Вирц.

На 63-й минуте у гостей отметился Франсишку Консейсау, спустя пять минут гол забил Криштиану Роналду.

Испания и Франция встретятся во втором полуфинале Лиги наций. Игра пройдет 5 июня на стадионе «Штутгарт Арена», а победитель пары встретится с Португалией.

Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22.00 по латвийскому времени.