Финал футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене запомнится не только разгромным счетом, когда «Пари Сен-Жермен» просто вынес миланский «Интер» – 5:0, но и еще одним трогательным моментом. Болельщики французского клуба посвятили один из своих баннеров умершей дочери наставника парижан Луиса Энрике.

«Она здесь духовно»

На нем Энрике и Ксана ставят флаг «Пари Сен-Жермена». Этим жестом они довели тренера до слез. Да и сам Луис Энрике в тот вечер надел футболку, на которой он вместе с Ксаной. Луис Энрике в тот момент был безмерно счастлив: его клуб выиграл все, что можно. И наверняка внутри себя он праздновал этот успех именно с дочерью Ксаной, которая умерла в 2019-м. У этого есть собственная история: «Я помню невероятную фотографию, которая у меня есть с ней... после победы в Лиге чемпионов, когда мы водружали флаг «Барселоны». Я, надеюсь, сделать то же самое с «Пари Сен-Жерменом». Моя дочь не будет там физически, но она будет там духовно».

Для испанского тренера это, конечно, огромная трагедия, но он нашел в себе силы, чтобы сохранять оптимизм. Луис Энрике до сих пор каждый день думает о дочке. Вот как трогательно он рассказывал про Ксану в документальном фильме, вышедшем в прошлом году: «Задаешься вопросом, считать ли себя счастливчиком или неудачником. Я считаю себя счастливчиком. «Но твоя дочь умерла в девять лет». Моя дочь Ксана жила с нами девять замечательных лет. И у нас есть тысяча воспоминаний о ней. Видео, вещи... Это невероятно. Ее нет физически, но она здесь духовно. Каждый день мы говорим о ней, смеемся и вспоминаем. Я думаю, Ксана все еще смотрит на нас».

Если девочка действительно смотрит за папой с небес (он точно уверен, что это так) - она сейчас радуется!

«Команда с вами до самого конца»

Кошмар начался в марте 2019-го. Девятилетней Ксане Энрике диагностировали остеосаркому - рак костей. Опухоли редко появляются у детей, процент выздоровления составляет 60-70, если нет метастаз и саркома затронула только ноги или руки. О болезни стало известно в конце марта - было слишком поздно.

Луис Энрике узнал о диагнозе дочери, когда находился на Мальте, где сборной Испании предстоял матч квалификации Евро-2020. Перед этим ничего не намекало на серьезные проблемы. Вечером 25 марта ему позвонила жена Елена, и руководство Королевской футбольной федерации Испании тут же организовало для Луиса Энрике рейс в Барселону. Луис пропустил три матча квалификации, а в июне ушел в отставку, так как из-за семейных проблем не мог думать о работе.

Тогда в Испании никто не знал о болезни дочери тренера. Испанские медиа проявили удивительное единодушие: как пишет Marca, все уже знали о страшном диагнозе, но считали неэтичным распространение информации без разрешения семьи.

«Семья - это святое. Команда с вами до самого конца», - писал Серхио Рамос. Новый тренер Роберт Морено после назначения тоже не радовался: «Всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Это горькая радость».

Путеводная звезда

Луис Энрике был с дочерью до конца. Он каждый день сидел в коридорах клиники, по информации Marca, на нервной почве сильно похудел.

Ксана умерла 29 августа 2019-го. О смерти сообщил сам Луис Энрике: «Наша дочь Ксана скончалась после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание. Ксана, мы будем скучать по тебе. Мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья».

Спортивный мир поддержал тренера. Луис Суарес после одного из голов «Валенсии» в сентябре 2019-го (5:2) скрестил и показал букву «Х» - почтил память Ксаны. И не просто так: его дочь Дельфина ходила в одну школу с Ксаной.

У Луиса Энрике и его жены Елены, с которой они вместе с 1996 года (с перехода Энрике в «Барселону»), двое детей - старший сын Пачо (ему скоро 27) и дочь Сира (25). Ксане в этом году исполнилось бы 15.