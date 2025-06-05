В Латвии остро не хватает новых спортивных врачей

Он признал, что для профессионального спорта это очень болезненная проблема, поскольку Латвия на протяжении многих лет, по его словам, относилась к спортивным врачам "просто анархично", не обеспечивая соответствующее количество мест в резидентуре. В стране есть хорошие спортивные врачи, но их крайне мало, пояснил Лаздиньш.

По его словам, в Латвии должно быть как минимум на 50 спортивных врачей больше, и к такой ситуации привело именно то, что не выделялись необходимые места в резидентуре. Он подчеркнул, что эту проблему невозможно решить за один год.

Из рассказа Лаздиньша следует, что по вопросу нехватки спортивных врачей уже состоялись переговоры с представителями высших учебных заведений, и в результате появилась возможность создать пять мест в резидентуре для спортивных врачей. Теперь остаётся надеяться, что найдутся желающие, которые захотят их занять.

"Мы как поколение уже стареем, и нам нужна эта новая смена. При такой малочисленной нации необходим очень правильно ориентированный на спорт медицинский центр, в котором обслуживаются как спортсмены высокого уровня, так и подрастающее поколение", — пояснил Лаздиньш.

Президент ЛОК добавил, что в Латвии есть печальные примеры того, как молодёжь перенапрягается на тренировках, поэтому очень важно, чтобы за состоянием здоровья юных спортсменов следили профессиональные врачи.