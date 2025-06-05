В Латвии остро не хватает новых спортивных врачей

В Латвии выраженно не хватает новых спортивных врачей, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш, пишет LETA.
Он признал, что для профессионального спорта это очень болезненная проблема, поскольку Латвия на протяжении многих лет, по его словам, относилась к спортивным врачам "просто анархично", не обеспечивая соответствующее количество мест в резидентуре. В стране есть хорошие спортивные врачи, но их крайне мало, пояснил Лаздиньш.
По его словам, в Латвии должно быть как минимум на 50 спортивных врачей больше, и к такой ситуации привело именно то, что не выделялись необходимые места в резидентуре. Он подчеркнул, что эту проблему невозможно решить за один год.
Из рассказа Лаздиньша следует, что по вопросу нехватки спортивных врачей уже состоялись переговоры с представителями высших учебных заведений, и в результате появилась возможность создать пять мест в резидентуре для спортивных врачей. Теперь остаётся надеяться, что найдутся желающие, которые захотят их занять.
"Мы как поколение уже стареем, и нам нужна эта новая смена. При такой малочисленной нации необходим очень правильно ориентированный на спорт медицинский центр, в котором обслуживаются как спортсмены высокого уровня, так и подрастающее поколение", — пояснил Лаздиньш.
Президент ЛОК добавил, что в Латвии есть печальные примеры того, как молодёжь перенапрягается на тренировках, поэтому очень важно, чтобы за состоянием здоровья юных спортсменов следили профессиональные врачи.
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