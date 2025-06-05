Baltijas balss logotype

В Латвии остро не хватает новых спортивных врачей 0 265

Спорт
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
В Латвии остро не хватает новых спортивных врачей
ФОТО: Unsplash

В Латвии выраженно не хватает новых спортивных врачей, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш, пишет LETA.

Он признал, что для профессионального спорта это очень болезненная проблема, поскольку Латвия на протяжении многих лет, по его словам, относилась к спортивным врачам "просто анархично", не обеспечивая соответствующее количество мест в резидентуре. В стране есть хорошие спортивные врачи, но их крайне мало, пояснил Лаздиньш.

По его словам, в Латвии должно быть как минимум на 50 спортивных врачей больше, и к такой ситуации привело именно то, что не выделялись необходимые места в резидентуре. Он подчеркнул, что эту проблему невозможно решить за один год.

Из рассказа Лаздиньша следует, что по вопросу нехватки спортивных врачей уже состоялись переговоры с представителями высших учебных заведений, и в результате появилась возможность создать пять мест в резидентуре для спортивных врачей. Теперь остаётся надеяться, что найдутся желающие, которые захотят их занять.

"Мы как поколение уже стареем, и нам нужна эта новая смена. При такой малочисленной нации необходим очень правильно ориентированный на спорт медицинский центр, в котором обслуживаются как спортсмены высокого уровня, так и подрастающее поколение", — пояснил Лаздиньш.

Президент ЛОК добавил, что в Латвии есть печальные примеры того, как молодёжь перенапрягается на тренировках, поэтому очень важно, чтобы за состоянием здоровья юных спортсменов следили профессиональные врачи.

Читайте нас также:
#медицина #спорт
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 221
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1017
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 287
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 7
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 17
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 13
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 27
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 29
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 7
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 17
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео