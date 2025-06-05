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В Норвегии назвали финансовой катастрофой прошедший ЧМ по лыжным гонкам 0 291

Спорт
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
В Норвегии назвали финансовой катастрофой прошедший ЧМ по лыжным гонкам

Прошедший чемпионат мира по лыжным видам спорта стал финансовой катастрофой для Норвегии. Об этом заявил глава финансового департамента Тронхейма Кьетил Рейнскоу норвежской газете VG.

«Когда вы исходите из прогноза прибыли в 20–30 млн крон в январе (€1,7–2,5 млн), затем продаете столько билетов, сколько продали, а убытки исчисляются двузначной цифрой в миллионы… За 20 лет я работал во многих компаниях. Но это трудно описать. Я никогда не был вовлечен в подобную финансовую катастрофу, как эта», — сказал Рейнскоу.

По данным издания, организация чемпионата мира обернулась убытком в 34 млн крон (€2,9 млн), сумма может оказаться еще выше.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

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