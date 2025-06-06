Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм будет на следующей неделе посвящен в рыцари, сообщает The Times.

Имя Бекхэма будет внесено в наградной список, который распространят на следующей неделе по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III. После того как экс-футболист будет пожалован в рыцари, он сможет титуловаться сэром, а его жена Виктория — дамой.

В 2003 году Бекхэма, который сыграл 115 матчей за сборную Англии и в течение шести лет был ее капитаном, наградили орденом Британской империи за заслуги перед футболом.

Экс-футболисту 50 лет, карьеру он завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси»; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов.

В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.