Олимпийского чемпиона по плаванию Торпа ограбили в Сиднее

Дом пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию Иана Торпа ограбили в Сиднее. Об этом сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Менеджер Торпа Джеймс Эрскин рассказал, что у 42-летнего Торпа были украдены личные вещи, включая драгоценности и часы. Сумма украденного составляет около $100 тыс.

«Его не было дома, поэтому он не знает, когда эти вещи были украдены. Кажется, нет явного взлома. Олимпийские медали на месте. Пропали одна или две сентиментальные вещи», — сказал Эрскин.

Он добавил, что Торп в порядке и «не слишком беспокоится о материальных вещах».

Торп — один из самых титулованных австралийских спортсменов, пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Карьеру он завершил в 2006 году.