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Олимпийского чемпиона по плаванию Торпа ограбили в Сиднее 1 465

Спорт
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Олимпийского чемпиона по плаванию Торпа ограбили в Сиднее

Дом пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию Иана Торпа ограбили в Сиднее. Об этом сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Менеджер Торпа Джеймс Эрскин рассказал, что у 42-летнего Торпа были украдены личные вещи, включая драгоценности и часы. Сумма украденного составляет около $100 тыс.

«Его не было дома, поэтому он не знает, когда эти вещи были украдены. Кажется, нет явного взлома. Олимпийские медали на месте. Пропали одна или две сентиментальные вещи», — сказал Эрскин.

Он добавил, что Торп в порядке и «не слишком беспокоится о материальных вещах».

Торп — один из самых титулованных австралийских спортсменов, пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Карьеру он завершил в 2006 году.

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#плавание #ограбление
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(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    6-го июня

    У вас там с улицы журналистов набирают? Тех кого больше не взяли никуда? Какой-то ужасающий низкий уровень. Ограбление — это противоправное изъятие чужого имущества с применением насилия или угрозы его применения. Это значит, что имущество отнимается у другого человека или в его присутствии с использованием физической силы или угрозы ее применения, чтобы вызвать страх у жертвы. А дом Торпа обокрали.

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