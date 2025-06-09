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Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций, Роналду — второй 0 361

Спорт
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций, Роналду — второй

Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций-2024/25.

На счету 27-летнего шведа 9 забитых голов. На втором с 8 мячами месте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который отметился голом в финальном матче.

Третье место делят норвежец Эрлин Холанн и Жорж Микаутадзе, которые забили по 7 голов. Замыкает топ-5 с 6 мячами Рэзван Марин из Румынии.

Португалия во второй раз в истории стала победителем Лиги наций. Впервые она выиграла финал в 2019 году. Испанцы во второй раз уступили в финале турнира — ранее это произошло в 2021 году против Франции.

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