Сборная Португалии по футболу в воскресенье в Мюнхене победила в серии 11-метровых ударов и завоевала титул Лиги наций УЕФА, став первой национальной командой, выигравшей этот турнир дважды, пишет ЛЕТА.

В финале основное время завершилось вничью 2:2 (1:2) в матче со сборной Испании, в дополнительное время голов не было, а в серии послематчевых пенальти португальцы оказались сильнее — 5:3.

На 21-й минуте испанцы провели атаку у ворот соперника, португальцы едва не перехватили мяч, но попытка была неудачной, и первым к мячу успел Мартин Субименди, который с близкой дистанции отправил его в ворота Португалии.

Около пяти минут спустя португальцы ответили голом: мощным ударом испанскую защиту застал врасплох Нуну Мендеш, сравняв счёт — 1:1.

В последней минуте первого тайма испанцы вновь вышли вперёд — отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме португальцам понадобилось менее 16 минут, чтобы сравнять счёт — голом отметился Криштиану Роналду.

В первой половине дополнительного времени после попытки Мендеша прорваться через испанскую оборону между игроками произошла стычка, которая чуть не переросла в драку, но конфликт быстро уладили. Жёлтые карточки получили Нуну Мендеш и нападающий сборной Испании Алекс Баэна.

В самом конце компенсированного времени португальцы имели шанс забить, но мяч пролетел выше ворот.

В первой серии пенальти точны были и Гонсалу Рамуш, и испанец Микель Мерино. Во втором раунде Витинья переиграл вратаря Испании Унаи Симона, а Баэна ответил точным ударом.

В третьей серии Бруну Фернандеш удачно обманул Симона и забил, а удар Иско едва не отразил вратарь Португалии Диогу Кошта — он задел мяч левой рукой, но тот всё же оказался в воротах.

В четвёртом раунде Португалию вывел вперёд Нуну Мендеш, после чего Кошта отразил удар Альваро Мораты. В пятой серии победу Португалии обеспечил Рубен Невеш.

В матче за третье место в Штутгарте Франция обыграла Германию со счётом 2:0 (1:0). В конце первого тайма французы вышли вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе, а примерно за шесть минут до окончания основного времени преимущество удвоил Майкл Олисе после передачи Мбаппе.

Ранее в полуфинале в среду в Мюнхене Португалия победила Германию со счётом 2:1, а днём позже Испания одолела Францию в драматичном матче — 5:4.

В четвертьфинале Германия по сумме двух матчей обыграла Италию со счётом 5:4, Португалия в дополнительное время — Данию (5:3), а Франция — Хорватию и Испания — Нидерланды победили лишь в серии пенальти.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций победу одержала Испания, обыграв в финале Хорватию по пенальти.