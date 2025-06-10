Гвардиола получил звание почетного доктора Манчестерского университета

Гвардиола был удостоен этой награды от университета за "огромный вклад в развитие города".

54-летний испанский специалист стал главным тренером "Манчестер Сити" в 2016 году, и с тех пор помог команде шесть раз выиграть Премьер-лигу, а также одержать победы в Лиге чемпионов УЕФА и Клубном чемпионате мира FIFA.

"Манчестер очень много значит для меня, — сказал Гвардиола после получения награды в университете. - За девять лет он стал моим домом. Люди, культура, мой невероятный клуб, мои коллеги... это действительно особенное место для меня и моей семьи".

В прошедшем сезоне "Сити" занял третье место в Премьер-лиге, но до этого становился чемпионом четыре года подряд.

В конце прошлого года "Сити" продлил контракт с Гвардиолой еще на два сезона.

Манчестерский университет, основанный в 1824 году, является одним из крупнейших учебных заведений в Соединенном Королевстве и самым популярным университетом в Англии.