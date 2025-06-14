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Ягр не планирует завершать карьеру в 53 года 0 541

Спорт
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Ягр не планирует завершать карьеру в 53 года

53-летний Яромир Ягр, являющийся обладателем «Тройного золотого клуба», сообщил о намерении не завершать спортивную карьеру.

Начиная с сезона-2018/2019 Ягр играет в чешской лиге за команду «Кладно». В прошлом сезоне этот 53-летний нападающий заработал 16 очков (5 голов и 11 передач) в 39 играх чешского первенства. С 2011 года он является владельцем «Кладно», в котором он начал свой путь в 1988 году, когда ему было 16 лет.

  • Я сказал, что это может быть мой последний год, но теперь не уверен в этом. Все еще люблю игру. Люблю тренироваться. Я не хочу толстеть, – сказал Ягр в эфире NHL on TNT.

В составе «Питтсбург Пингвинз» Ягр дважды поднимал над головой Кубок Стэнли. В составе чешской национальной команды он стал олимпийским чемпионом и дважды побеждал на мировых первенствах.

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