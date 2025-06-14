Ягр не планирует завершать карьеру в 53 года

Начиная с сезона-2018/2019 Ягр играет в чешской лиге за команду «Кладно». В прошлом сезоне этот 53-летний нападающий заработал 16 очков (5 голов и 11 передач) в 39 играх чешского первенства. С 2011 года он является владельцем «Кладно», в котором он начал свой путь в 1988 году, когда ему было 16 лет.

Я сказал, что это может быть мой последний год, но теперь не уверен в этом. Все еще люблю игру. Люблю тренироваться. Я не хочу толстеть, – сказал Ягр в эфире NHL on TNT.

В составе «Питтсбург Пингвинз» Ягр дважды поднимал над головой Кубок Стэнли. В составе чешской национальной команды он стал олимпийским чемпионом и дважды побеждал на мировых первенствах.