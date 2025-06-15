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«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в пятом матче финала Кубка Стэнли 0 531

Спорт
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Брэд Маршан. По разу отличились Самуэль Беннетт, Сэм Райнхарт и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков. У «Эдмонтона» голы забили Коннор Макдэвид и Кори Перри.

«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед (3–2). Шестой матч состоится 17 июня в Санрайзе.

НХЛ. Плей-офф

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Голы: Макдэвид, 47:24. Перри, 56:47. — Маршан, 9:12, 45:12. Беннетт, 18:06. Райнхарт, 48:10. Луостаринен, 58:41.

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