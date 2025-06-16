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Названа первая шестерка хоккеистов Латвии, которая поедет на зимние Олимпийские игры 0 457

Спорт
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Названа первая шестерка хоккеистов Латвии, которая поедет на зимние Олимпийские игры

Накануне все хоккейные сборные, которые сыграют на Олимпиаде в Италии, должны были назвать имена первых шести хоккеистов. Латвийская хоккейная федерация свой выбор остановила исключительно на игроках НХЛ. О ком идет речь?

В этот список попали вратари Артур Шилов («Ванкувер») и Элвис Мерзликин («Коламбус»), защитник Увис Балинскис («Флорида»), нападающие Теодор Блюгер («Ванкувер»), Родриго Аболс («Филадельфия») и Земгус Гиргенсонс («Тампа»). Такое соглашение – утро 16 июня и не позже, о заявке первых шести хоккеистов, в свое время было заключено между Международным Олимпийским комитетом, НХЛ и Международной хоккейной федерацией. Что касается остальной заявки, то она должна быть укомплектована до конца этого года.

Как известно, в олимпийском хоккейном турнире в Италии сыграют 12 команд (в группе со сборной Латвии - США, Германия и Дания), при этом игроки НХЛ возвращаются на зимние Игры спустя 12 лет.

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