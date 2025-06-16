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Нервная победа футболистов РФШ 0 548

Спорт
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Нервная победа футболистов РФШ

После перерыва, вызванного матчами национальных сборных, возобновился чемпионат страны по футболу среди команд высшей лиги («Вирслига»).

Лидеры первенства – «Рига» и РФШ, одержали в 17-м туре довольно разные победы.

Футболисты РФШ не без труда на поле Спортивного парка LNK вырвали победы у «Супер Новы» – 2:1. Решающий мяч сербский нападающий РФШ Дарко Лемаич забил уже на четвертой добавленной арбитром минуте. У него всего теперь 14 голов, и он по-прежнему лучший в списке бомбардиров. А вот «Рига» особых проблем не испытывала, на выезде одолев «Гробини» – 2:0. У «Риги» – 42 очка, у РФШ – 40, далее идут «Ауда» – 28 очков, «Лиепая» и «Елгава» – по 23...

В других матчах: «Тукумс» – «Ауда» – 2:4, «Лиепая» – «Даугавпилс» – 1:1, «Елгава» – «Метта» – 2:1.

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