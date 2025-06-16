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У сборной Латвии по теннису – безоговорочный успех в Кубке Дэвиса 0 633

Спорт
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
У сборной Латвии по теннису – безоговорочный успех в Кубке Дэвиса

В столице Северной Македонии - Скопье, победой сборной Латвии завершились матчи в рамках III европейской группы Кубка Дэвиса.

Как итог – пять побед и путевка в плей-офф II европейской группы.

Итак, сборная Латвии под руководством капитана команды Дениса Павлова по очереди обыгрывала соперников из Черногории, Армении, Молдовы, Мальты и Северной Македонии. В последней игре – 2:1.

Основной вклад в этот успех внесли лидеры нашей команды Карлис Озолиньш (729-й номер рейтинга АТП) и Робертc Штромбахс (326-й номер рейтинга АТП). В заявке сборной Латвии также значились Артур Жагарс, Рихард Нейманис и Эрик Валейнис.

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