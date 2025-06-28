КЧМ-2025. Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал клубный чемпионат мира

Нападающий «Барселоны» Рафинья неожиданно раскритиковал клубный чемпионат мира, проходящий в эти дни в США. Дело в том, что каталонский клуб не принимает участия в этом турнире.

«Обидно отказываться от отпуска, чтобы участвовать там, где тебя заставляют играть. Футболистов ни разу не спросили о датах и хотят ли они играть», — приводит слова Рафиньи TNT Sports.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.