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КЧМ-2025. Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал клубный чемпионат мира 0 305

Спорт
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
КЧМ-2025. Форвард «Барселоны» Рафинья раскритиковал клубный чемпионат мира

Нападающий «Барселоны» Рафинья неожиданно раскритиковал клубный чемпионат мира, проходящий в эти дни в США. Дело в том, что каталонский клуб не принимает участия в этом турнире.

«Обидно отказываться от отпуска, чтобы участвовать там, где тебя заставляют играть. Футболистов ни разу не спросили о датах и хотят ли они играть», — приводит слова Рафиньи TNT Sports.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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