«Лос‑Анджелес» объявил об уходе из клуба лучшего бомбардира в истории сборной Франции

Французский нападающий Оливье Жиру покинет клуб MLS «Лос‑Анджелес». Об этом сообщает пресс‑служба команды из Калифорнии.
Как отмечается, стороны договорились о прекращении сотрудничества. Контракт с форвардом был рассчитан до конца 2025 года.
Последним матчем для француза за «Лос‑Анджелес» станет игра против «Ванкувер Уайткэпс», которая пройдет 29 июня.
В текущем сезоне MLS 38‑летний Жиру провел десять матчей, забил три гола.
Вместе с клубом он выиграл Открытый кубок США и участвовал в клубном чемпионате мира‑2025, команда завершила выступление на групповом этапе турнира.
Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (57 голов).
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