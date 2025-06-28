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«Лос‑Анджелес» объявил об уходе из клуба лучшего бомбардира в истории сборной Франции 0 296

Спорт
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
«Лос‑Анджелес» объявил об уходе из клуба лучшего бомбардира в истории сборной Франции

Французский нападающий Оливье Жиру покинет клуб MLS «Лос‑Анджелес». Об этом сообщает пресс‑служба команды из Калифорнии.

Как отмечается, стороны договорились о прекращении сотрудничества. Контракт с форвардом был рассчитан до конца 2025 года.

Последним матчем для француза за «Лос‑Анджелес» станет игра против «Ванкувер Уайткэпс», которая пройдет 29 июня.

В текущем сезоне MLS 38‑летний Жиру провел десять матчей, забил три гола.

Вместе с клубом он выиграл Открытый кубок США и участвовал в клубном чемпионате мира‑2025, команда завершила выступление на групповом этапе турнира.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (57 голов).

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