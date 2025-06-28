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Рууд ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера» 0 268

Спорт
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Рууд ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера»

Английский «Лестер» объявил об уходе Рууда ван Нистелроя с поста главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт 48‑летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков «Лестер Сити», тренеров, академию и весь персонал, с которым я работал, за их профессионализм и преданность делу во время моего пребывания в клубе, а также поблагодарить болельщиков за их поддержку и воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать клубу всего наилучшего в будущем», — сказал специалист.

Ван Нистелрой возглавил «Лестер» в ноябре 2024 года. Клуб с 25 очками занял 18‑е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в чемпионшип.

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