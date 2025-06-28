Рууд ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера»

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт 48‑летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков «Лестер Сити», тренеров, академию и весь персонал, с которым я работал, за их профессионализм и преданность делу во время моего пребывания в клубе, а также поблагодарить болельщиков за их поддержку и воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать клубу всего наилучшего в будущем», — сказал специалист.

Ван Нистелрой возглавил «Лестер» в ноябре 2024 года. Клуб с 25 очками занял 18‑е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в чемпионшип.