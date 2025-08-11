Остапенко без борьбы вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати 2 1056

Спорт
Дата публикации: 11.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко без борьбы вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати
ФОТО: dreamstime

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье без игры вышла в третий круг престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати, сообщает ЛЕТА.

Во втором круге Остапенко должна была встретиться с колумбийкой Камилой Осорио, однако соперница получила травму мышц живота и снялась с турнира.

Первая ракетка Латвии Остапенко занимает 30-е место в рейтинге WTA и получила на этом турнире 23-й номер посева. Осорио находится на 56-й позиции.

Ранее на турнирах WTA Остапенко и Осорио не встречались, однако в прошлом году они играли в первом круге олимпийского теннисного турнира в Париже, где сильнее оказалась колумбийка.

Остапенко начала турнир со второго круга, а Осорио обыграла японку Моюку Утидзиму (WTA 89) со счетом 7-5, 1-6, 6-4.

После апрельской победы на турнире WTA 500 в Штутгарте Остапенко проводит нестабильный сезон и ни на одном из следующих турниров не одержала более двух побед. Аналогично, Осорио после апрельского триумфа на турнире WTA 250 в Боготе не смогла показывать стабильную игру, а в один из периодов потерпела пять поражений подряд.

В этом сезоне Остапенко выиграла 17 из 32 матчей, а у Осорио схожий показатель — 16 побед при 14 поражениях.

В третьем круге Остапенко встретится с посеянной под 15-м номером австралийкой Дарьей Касаткиной (WTA 17) или итальянкой Лючией Бронцетти (WTA 61).

Турнир в Цинциннати проходит на кортах с покрытием «хард».

#теннис #Остапенко
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
