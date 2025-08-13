Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о сложностях в матче с чемпионкой US Open-2021 из Великобритании Эммой Радукану в третьем круге турнира «ВТА-1000» в Цинциннати. Арина победила со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

— Все время на корте я думала, что это называют старением. Говорила себе: «Вот каково это — становиться старше». Смотрела на Эмму, и она была активна, готова играть следующий розыгрыш, а я все еще пыталась восстановить дыхание.

Не могла поверить, что старею. Нам нужно что-то делать, потому что я становлюсь старше. Старалась контролировать свое дыхание, медленно выдыхать, убедиться, что могу дышать нормально.

Просто надеялась, что смогу продержаться в таких условиях и в итоге добиться победы, — приводит слова Соболенко Punto de Break.