Латвийская теннисистка Алена Остапенко во вторник потерпела поражение в третьем круге престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати, пишет ЛЕТА.

Сильнейшая теннисистка Латвии, 30-я ракетка мира Остапенко, в матче за выход в 1/8 финала уступила итальянке Лючии Бронцетти (WTA 61) со счётом 6-1, 3-6, 4-6.

Итальянская спортсменка превзошла Остапенко по числу подач навылет (10 против 5), а латвийка допустила больше двойных ошибок (11 против 2). При этом точность первой подачи была выше у Остапенко (64% против 45%), но по проценту выигранных очков на первой подаче лидировала Бронцетти (73% против 71%).

Первая ракетка Латвии реализовала 50% брейк-пойнтов (4 из 8), а итальянка — 40% (4 из 10). По общему числу выигранных очков Остапенко была впереди (85 против 79).

За выход в третий круг Остапенко заработала 65 очков в рейтинге WTA.

Напомним, что посеянная под 23-м номером Остапенко была свободна от игры в первом круге, а во втором её соперница, колумбийка Камила Осорио, не вышла на корт из-за травмы. Бронцетти же в первом круге обыграла китаянку Чжу Линь (WTA 301) со счётом 6-7 (6:8), 6-2, 7-6 (8:6), а во втором — 15-ю ракетку турнира Дарью Касаткину (WTA 17) из Австралии — 6-3, 1-6, 6-4.

Ранее теннисистки встречались лишь однажды — в первом круге «Ролан Гаррос» 2022 года, где Остапенко победила 6-4, 6-1.

Остапенко в паре с чешкой Барборой Крейчиковой продолжает выступления в парном разряде и вечером сыграет четвертьфинальный матч против четвёртой пары турнира — россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

Как сообщалось, другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 276) во втором круге уступила американке Эшлине Крюгер (WTA 35) со счётом 4-6, 6-0, 3-6.

Турнир в Цинциннати проходит на кортах с жёстким покрытием. В прошлом году победу одержала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, обыграв в финале американку Джессику Пегулу со счётом 6-3, 7-5.