Появилась вторая кукла Барби, созданная в честь американки Винус Уильямс

Дата публикации: 14.08.2025
На официальной странице платформы Mattel Creations в социальных сетях была презентована новая кукла бренда Барби, созданная по образу многократной победительницы ТБШ американской теннисистки Винус Уильямс. Она вышла в рамках коллекции Inspiring Women («Вдохновляющие женщины»). Производитель отметил, что Винус — ярая сторонница равной оплаты труда.

Кукла одета в форму, в которой спортсменка выступала на победном для себя Уимблдоне-2007. В тот год впервые в истории женщина в теннисе получила одинаковый с мужчинами призовой фонд на турнире высшего уровня. Известно, что кукла Барби поступит в продажу в пятницу, 15 августа и будет стоить 38 долларов США. Об этом сообщили в Tennis Channel.

Напомним, в мае прошлого года на свет появилась первая кукла Винус Уильямс, которая вошла в серию, посвященную девяти выдающимся спортсменкам.

Тем временем, Открытый чемпионат США по теннису (US Open) предоставил специальное приглашение (wild card) Винус Уильямс для участия в турнире. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Винус возобновила выступления на турнирах в июле текущего года. На данный момент она занимает 577-ю строчку в рейтинге WTA.

В 2025 году US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
