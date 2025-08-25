Первый чемпионат Европы по баскетболу. Как это было?

Накануне стартующего Евробаскет-2025 самое время вспомнить, что первым победителем первенства континента стала команда Латвии. Рассказываем о том, как это было.

Штаб-квартира Международной федерации баскетбола (ФИБА) находится в Женеве. Швейцария расположена прямо в центре Европы. Эти две незамысловатые причины определили, почему первый чемпионат Европы был проведен именно в швейцарской Женеве.

Поскольку именно здесь жил и работал тогдашний глава международного баскетбола Уильям Джонс, ему было легче всего контролировать подготовку к турниру и следить за тем, чтобы все было сделано правильно. Немаловажно было и то, что, поскольку Джонс имел возможность принимать все решения сам, на организацию требовалось меньше средств, которых у ФИБА было очень немного – когда началась подготовка к чемпионату, в казне насчитывалось всего несколько сотен франков.

Еще одним преимуществом Женевы было ее географическое положение. Руководители ФИБА хотели, чтобы в первом чемпионате приняло участие как можно больше команд, а в те времена, перед тем, как отправить своих представителей на международные соревнования, спортивные руководители почти всех стран сначала подсчитывали, сколько это будет стоить, и только потом задумывались, смогут ли их спортсмены занять высокие места.

В этом плане Швейцария очень подходила, так как находилась в пределах досягаемости многих сильнейших спортивных держав Европы.

Клуб оплатил поездку

Несмотря на то, что все подготовительные работы Джонс выполнял с истинным прилежанием, всю весну 1935 года он провел как на иголках. Даже за пару недель до старта чемпионата организаторы турнира понятия не имели, сколько команд приедет и по какой системе соревнований они будут играть.

Ответы на эти вопросы были даны накануне чемпионата, когда в Женеве собрались баскетболисты десяти стран Старого континента. Хозяева турнира швейцарцы дождались гостей из Бельгии, Болгарии, Чехословакии, Италии, Испании, Латвии, Франции, Румынии и Венгрии.

Самой долгой и тяжелой дорогой добиралась сборная Латвии. Ее баскетболисты 36 часов провели в вагонах поездов третьего класса и ночевали на берлинском вокзале на деревянных скамейках, а кому не хватило место, то и на полу. Из-за дороговизны поездки латвийское спортивное руководство изначально вообще не решалось отправлять баскетболистов в Женеву, но тут вмешались руководители спортивного клуба Рижского университета. Они предложили покрыть большую часть расходов, но только при условии, что в сборной будет пять баскетболистов клуба.

Говорят, что, услышав этот ультиматум, тренер сборной Вальдемар Бауманис несколько часов ходил по улицам Риги и размышлял, что делать. Он не сомневался в отношении полезности трех баскетболистов университетского клуба (Джемса Раудзиньша, Рудольфа Юрциньша и Эдуарда Андерсона), но еще двое игроков из этой команды тренеру были не нужны. Однако после долгих часов размышлений Бауманис все-таки согласился на условие.

С похожими проблема столкнулись и испанцы. Финансов на поездку катастрофически не хватало, но тогдашний президент федерации баскетбола Испании Гонсало Агирре оплатил часть расходов из собственного кармана. Несмотря на подобную щедрость, испанцы смогли добраться до Женевы всего за 5 часов до стартового свистка их первой игры против Бельгии.

Кроме того, сборная Испании впервые собралась одной командой только весной 1935 года, а в Женеве среди ростера из восьми человек было несколько «приезжих» из Центральной Америки (два кубинца, костариканец и сальвадорец, точное происхождение еще одного баскетболиста неизвестно, но, вероятно, он был мексиканцем).

Ограниченное вещание

Освещение Евробаскета 1935 года ограничивалось радиопередачами и газетными репортажами. Технологии вещания того времени не могли предоставить доступ к турниру более широкой аудитории. О матчах в основном писал местный Journal de Genève.

Когда баскетболисты прибыли в Женеву, на совещании руководителей команд было решено, что чемпионат будет проводиться по системе плей-офф. Первый матч турнира состоялся 2 мая 1935 года, а уже 4 мая были коронованы первые чемпионы Европы.

Чемпионат проходил во Дворце выставок (Palais des Expositions), наиболее известном благодаря ежегодно проводимому там Женевскому автосалону. Посреди зала установили баскетбольную площадку, вокруг около 2 тысяч стульев. Еще 3 тысячи человек могли наблюдать за соревнованиями стоя. По вечерам условия игры в этом зале были неплохие, но днем весеннее солнце, светившее сквозь стеклянную крышу, мешало баскетболистам.

Сборная Латвии стала первым чемпионом Европы и завоевала главный приз — нет, не кубок, как можно было подумать, а серебряный кувшин для вина! В четвертьфинале наша команда обыграла Венгрию со счетом 46:12, в полуфинале Швейцарию 28:19 и, наконец, в финале Испанию 24:18.

Итоговое положение: