В группе В Германия обыграла Литву

Мужская сборная Германии по баскетболу в субботу в Тампере одержала победу над Литвой в матче группы B чемпионата Европы со счётом 107:88 (32:29, 23:27, 28:25, 24:16), пишет LETA.

Немцы выиграли все три проведённые игры и обеспечили себе выход в 1/8 финала, где встретятся с одной из команд рижской группы.

Более двух третей всех очков победителям принесли трое баскетболистов: Деннис Шрёдер набрал 26 очков, отдал шесть результативных передач и сделал четыре перехвата, у Франца Вагнера — 24 очка, семь подборов и четыре передачи, а Даниэль Тайс, реализовав все свои броски, набрал 23 очка и сделал шесть подборов. Как и Шрёдер, пять трёхочковых попаданий записал на свой счёт Андреас Обст, который атаковал исключительно из-за дуги и набрал 15 очков, также оформив пять результативных передач.

У литовцев Рокас Йокубайтис набрал 20 очков и сделал семь результативных передач, Йонас Валанчунас принёс 14 очков, у Маргириса Нормантаса — 11 очков, а у Тадаса Седекерскиса — 10 очков, девять результативных передач и пять подборов.

Также в субботу в Тампере сыграют Швеция с Великобританией и Финляндия с Черногорией.

В группе B Германия одержала победы во всех трёх матчах, у Финляндии и Литвы — по две победы в двух и трёх матчах соответственно, а у остальных трёх сборных — по два поражения.

В финальной части чемпионата Европы 24 сборные разделены на четыре группы, которые играют в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября, где и определятся обладатели медалей. В 1/8 финала встретятся команды групп A и B, а также C и D.