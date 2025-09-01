Мужская сборная Латвии по баскетболу в понедельник в матче чемпионата Европы обыграла команду Португалии и вышла в плей-офф.

Латвийская команда победила со счетом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19).

С учетом того, что сборная Сербии выиграла сегодняшнюю игру с командой Чехии, латвийская команда вышла в плей-офф.

В матче с португальцами Кристапс Порзиньгис, который сегодня отметила день рождения, набрал 21 очко и сделал девять подборов. Отлично сыграли Роландс Шмитс - 15 очков и семь подборов, Давис Бертанс - 14 очков и шесть подборов, а Дайрис Бертанс - 11 очков.

В группе Сербия и Турция одержала по четыре победы в четырех матчах, и обе страны обеспечили себе место в плей-офф. Латвия одержала две победы в четырех матчах, а Эстония и Португалия - по одной. Чехия проиграла все четыре матча.

Латвия сыграет с Чехией в последнем матче группы А в среду.