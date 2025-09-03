Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду в Риге в последнем матче группового этапа чемпионата Европы (ЧЕ) обыграла Чехию.

Сборная Латвии победила со счётом 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19).

Латвийская команда завершила первую половину встречи со счётом 58:44 после точного броска Дависа Бертанса. В четвертой четверти он же своим трёхочковым не только набрал сотое очко хозяев, но и впервые довёл преимущество до более чем 40 очков — 100:59.

В концовке матча, когда латвийцы начали варьировать состав, соперникам удалось немного сократить отставание.

В 20:30 состоится матч Финляндии и Германии, в котором определится соперник латвийцев в 1/8 финала.

Если Германия победит Финляндию, Латвия встретится в плей-офф с Литвой. В зависимости от разницы, с которой финны обыграют немцев, соперником латвийцев может стать либо Финляндия, либо Германия.

ДОПОЛНЕНО: Германия победила Финляндию (91:61), а это значит за выход в 1/4 финала Латвия сыграет с Литвой.