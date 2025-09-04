Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евробаскет. Сборная Турции одолела сербов с разницей в пять очков и выиграла группу «А» 0 426

Спорт
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Евробаскет. Сборная Турции одолела сербов с разницей в пять очков и выиграла группу «А»

Сборная Турции победила команду Сербии в матче 5-го тура группового этапа Евробаскета — 95:90.

Самым результативным у турок стал Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов, добавив к ним восемь передач.

У сербов Никола Йокич набрал 22 балла, сделал девять подборов и четыре передачи.

По итогам пяти туров сборная Турции выиграла группу «А».

Турция — Сербия — 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)

Группа «А»: Турция — 10 очков (5 игр), Сербия — 9 (5), Латвия — 8 (5), Португалия — 7 (5), Эстония — 6 (5), Чехия — 5 (5).

Читайте нас также:
#баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 158
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 199
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 253
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 12
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 21
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 41
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 41
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 97
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 78
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 12
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 21
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео