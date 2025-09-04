Евробаскет. Сборная Турции одолела сербов с разницей в пять очков и выиграла группу «А»

Самым результативным у турок стал Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов, добавив к ним восемь передач.

У сербов Никола Йокич набрал 22 балла, сделал девять подборов и четыре передачи.

По итогам пяти туров сборная Турции выиграла группу «А».

Турция — Сербия — 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)

Группа «А»: Турция — 10 очков (5 игр), Сербия — 9 (5), Латвия — 8 (5), Португалия — 7 (5), Эстония — 6 (5), Чехия — 5 (5).