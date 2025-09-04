Литовцы, скорее всего, будут давить под кольцом - Чаварс

Соперником мужской сборной Латвии по баскетболу в 1/8 финала чемпионата Европы станет команда Литвы, которая, скорее всего, будет делать упор на игру под кольцом, заявил в разговоре с агентством LETA центровой латвийской сборной Клавс Чаварс.

Как уже сообщалось, сборная Латвии, досрочно обеспечившая себе место в плей-офф, в последнем матче группового этапа разгромила Чехию со счётом 109:75. В первых двух играх Чаварс на площадку не выходил, в следующих двух провёл по три минуты, а в среду отыграл 11 минут.

«Всегда приятно играть перед своими болельщиками. Возможно, было слишком много минут подряд — раньше в матчах такого не было. Войду в ритм — и всё будет хорошо», — отметил Чаварс.

После травмы силового форварда Андрея Гражулиса увеличилась нагрузка на игроков передней линии сборной Латвии.

«Андрей Гражулис может играть на нескольких позициях, поэтому каждому нужно добавить, чтобы его заменить», — сказал Чаварс.

Ещё до матчей среды наиболее вероятным соперником в 1/8 финала считалась сборная Литвы, которую тренирует Римас Куртинайтис — главный тренер клуба «Сабах» из Баку (Азербайджан), за который также выступает Чаварс. На состав литовской команды серьёзно повлияли травмы: в среду защитник стартовой пятёрки Маргирис Нормантас получил растяжение голеностопа в столкновении с соперником. Ранее из-за травмы турнир досрочно завершил Рокас Йокубайтис, также в среду на площадке не было Тадаса Седекерскиса и Марека Блажевича.

«Мы уже играли с ними контрольный матч и знаем их стиль, — сказал Чаварс. - У них будут проблемы с защитниками. Будет номинально три центровых, так что они, скорее всего, будут давить под кольцом».

В субботу и воскресенье в Риге пройдут матчи 1/8 финала чемпионата Европы.