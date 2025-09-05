Впервые с 1995 года действующий чемпион не вышел в плей-офф чемпионата Европы

По итогам матчей в четверг, 4 сентября, определились все участники матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

Сборная Испании проиграла Греции (86:90) и не вышла из группы. Это худший результат испанской команды за всю историю участия в Евробаскете.

В XXI веке сборная Испании второй раз осталась без медалей Евробаскета (в 2005-м испанцы заняли 4-е место).

Впервые с 1995 года действующий победитель чемпионата Европы не вышел из группы. Тогда Германия, выигравшая турнир в 1993 году, заняла 6-е место в группе, одержав 1 победу в 6 матчах.

Игры первого раунда плей-офф пройдут 6 и 7 сентября.