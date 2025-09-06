Литовские мастера оранжевого мяча оказались сильнее латвийских. Один Кристапс Порзингис не смог вытащить всю команду, которая регулярно промахивалась из выгодных позиций.

Команда Латвии проиграла со счетом 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).

В составе сборной Латвии Кристапс Порзиньгис набрал 34 очка и сделал 19 подборов. Рихардс Ломажс набрал 21 очко, остальные баскетболисты не принесли сумели забросить более восьми очков каждый.

Литовцы рванули с самого начала, создав преимущество 7:0. На каждых промах латвийских баскетболистов соседи отвечали точными бросками. К концу первой четверти разрыв составлял 10 очков.

Надежды латвийских болельщиков возродились в середине второй четверти, когда разрыв сократился до минимума. Однако затем латвийские баскетболисты опять начали промахиваться – и со штрафных, и под кольцом, и с трехочковой позиции. Как следствие, литовцы восстановили комфортный двузначный отрыв, которых сохранили до конца матча.

Литовцам наши поздравления и пожелания успехов в следующем матче (а еще лучше в следующих мачтах). Ну а латвийских спортсменов благодарим за самоотдачу и надеемся на будущие победы.

Добавим, что это был последний матч Луки Банки на посту главного тренера сборной Латвии.