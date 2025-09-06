Baltijas balss logotype
Сборная Латвии проиграла литовцам и вылетела из Чемпионата Европы 4 2082

Спорт
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Литовские мастера оранжевого мяча оказались сильнее латвийских. Один Кристапс Порзингис не смог вытащить всю команду, которая регулярно промахивалась из выгодных позиций.

Команда Латвии проиграла со счетом 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).

В составе сборной Латвии Кристапс Порзиньгис набрал 34 очка и сделал 19 подборов. Рихардс Ломажс набрал 21 очко, остальные баскетболисты не принесли сумели забросить более восьми очков каждый.

Литовцы рванули с самого начала, создав преимущество 7:0. На каждых промах латвийских баскетболистов соседи отвечали точными бросками. К концу первой четверти разрыв составлял 10 очков.

Надежды латвийских болельщиков возродились в середине второй четверти, когда разрыв сократился до минимума. Однако затем латвийские баскетболисты опять начали промахиваться – и со штрафных, и под кольцом, и с трехочковой позиции. Как следствие, литовцы восстановили комфортный двузначный отрыв, которых сохранили до конца матча.

Литовцам наши поздравления и пожелания успехов в следующем матче (а еще лучше в следующих мачтах). Ну а латвийских спортсменов благодарим за самоотдачу и надеемся на будущие победы.

Добавим, что это был последний матч Луки Банки на посту главного тренера сборной Латвии.

#баскетбол #евробаскет
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    "ну не шмогла я... не шмогла..." ☠️

    1
    1
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Все ж взаимосвязано в мире.Находясь в жопе и остальные органы начинают плохо работать,а Литва все ж на 38 месте по уровню жизни среди 196 стран по сравнению с жопой Европы -Латвией,что достаточно обидно,ведь могли жить не хуже ,чем в Литве и Эстонии и сведущим людям понятно,кого надо за это благодарить. Тех,,святых отцов,,и их адептов ,которые ведут нас в Ад как пишет бывший глава общины евреев Харькова Эдуард Ходос в своей книге... В Литве и Эстонии -националисты,а только в Латвии-нацисты,примазавшиеся к чужому геноциду,который сами и устроили 80 лет обратно.👽

    26
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    7-го сентября

    который сами и устроили 80 лет обратно -- Однако и отрицать этот факт, нет ну совершенно никакой возможности, хотя неуёмное желание имеет место быть до сих пор, но историю ведь не перепишешь!

    9
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    6-го сентября

    Один в поле не воин.

    16
    2
Читать все комментарии

