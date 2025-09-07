Белоруска Соболенко во второй раз подряд победила на US Open

В финале в Нью-Йорке "нейтральная" спортсменка в двух сетах победила американку Аманду Анисимову, которая проиграла второй подряд финал турниров "Большого шлема".

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в женском одиночном разряде. В финале в Нью-Йорке в ночь на воскресенье, 7 сентября, выступающая под "нейтральным" флагом спортсменка победила в двух сетах 6:3, 7:6(3) представительницу США Аманду Анисимову, перед началом турнира занимающую девятую позицию в мировом рейтинге. Со следующей недели американка дебютирует в топ-5.

Игра длилась 1 час 36 минут. Во втором сете Анисимова смогла отыграть подачу белоруски на матч при счете 4:5, однако проиграла тай-брейк и весь матч.

Тем самым Соболенко повторила свой успех годичной давности, став двукратной чемпионкой US Open. Всего в ее карьере это четвертая победа в турнирах "Большого шлема" и первая в текущем теннисном сезоне.

Это была десятая очная встреча соперниц, в шести из них победу одерживала американка.

В финале предыдущего турнира "Большого шлема" - Уимблдоне - Анисимова потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира польки Иги Швентек 0:6, 0:6. В четвертьфинале в Нью-Йорке она взяла у нее реванш 6:4, 6:3.

В решающем матче мужского турнира 7 сентября уже традиционно встретятся два лучших теннисиста мира: итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Этот матч станет последним на US Open 2025 года.

Призовой фонд турнира составляет 35,6 миллиона долларов.