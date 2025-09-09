Baltijas balss logotype
Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру выбыл до конца Евробаскета-2025

Спорт
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру выбыл до конца Евробаскета-2025

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру не будет руководить командой вплоть до окончания ее выступления на Евробаскете.

Об этом решении рассказал сам Мумбру. Место Алекса займет его помощник Ален Ибрагимич.

— За последние несколько дней я понял, что физически не готов, так что решил скорректировать роли и возложить на Алана обязанности главного тренера. Я по-прежнему буду присутствовать на скамейке, поддерживая команду. Считаю, что это лучший способ помочь сборной добиться успеха, — приводит слова Мумбру «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Германии.

Примечательно, что вскоре после написания новости пресс-служба немецкой федерации баскетбола ее удалила.

Мумбру был госпитализирован с острой инфекцией незадолго до старта Евробаскета-2025.

#евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

