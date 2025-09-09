Турция обыграла сборную Польши и впервые за 24 года вышла в полуфинал Евробаскета

Сборная Турции обыграла команду Польши в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.

Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) в пользу турецкой команды.

В составе победителей самым результативным стал Альперен Шенгюн, который оформил трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. У сборной Польши 19 баллов набрал Джордан Лойд.

Турецкая национальная команда впервые за 24 года вышла в полуфинал Евробаскета. За выход в финал Евробаскета-2025 сборная сыграет с победителем матча Литва — Греция.