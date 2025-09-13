Какой футбольный тренер самый возрастной?

Выйдя во главе сборной Румынии в товарищеском матче против команды Канады (0:3), Мирча Луческу установил мировой рекорд – он руководил сборной в возрасте 80 лет одного месяца и семи дней.

Он на три дня превзошел достижение бывшего главного тренера сборной Уругвая Роке Масполи, установленное в 1997 году.

Примечательно, что Мирча Луческу возглавлял румынскую команду еще в начале 1980-х, а в 2024 году вернулся на эту должность после 38-летнего перерыва. Также за свою карьеру он тренировал различные клубы из Румынии, Италии, России, Турции и Украины. К слову, Луческу принадлежит и рекорд в качестве самого возрастного тренера в истории Лиги чемпионов УЕФА, который он установил в 2020 году, возглавляя киевское «Динамо».