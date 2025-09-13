Сборная Турции победила команду Греции и теперь в финале Евробаскета-2025 сыграет с немецкой дружиной

В Риге состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы-2025 по баскетболу между национальными командами Греции и Турции.

Встреча завершилась со счетом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной.

Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025, где сыграет с немецкой командой.

Напомним, что на чемпионате Европы-2022 в финальную стадию вышли сборные Франции и Испании. Тогда победу со счетом 88:76 одержали представители Испании. Третье место заняла немецкая команда.