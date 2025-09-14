Карло Анчелотти назвал клуб, в который готов вернуться после сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал единственный клуб, который он готов возглавить после работы с пентакампеонами.

«После сборной Бразилии единственная команда, которую я соглашусь тренировать, — это мадридский «Реал», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Под руководством 66-летнего специалиста «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды становились чемпионами Испании, три раза завоёвывали Суперкубок УЕФА, по два раза выиграли Кубок и Суперкубок Испании.