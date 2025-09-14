Украинскому бойцу дадут гражданство Латвии, чтобы он смог поехать в Лос-Анджелес

Комиссия Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной интеграции внесла в Президиум Сейма законопроект о признании Эдуарда Цибули гражданином Латвии.

Предусматривается, что гражданство гражданину Украины будет предоставлено специальным законом, в обход обычной процедуры натурализации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живёт в Латвии, где учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился выдающихся спортивных результатов, представляя Латвию на международных соревнованиях.

Гражданство Цибуле должно быть предоставлено для того, чтобы он мог официально представлять Латвию на международных соревнованиях и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Поддержку предоставлению гражданства выразили несколько спортивных организаций.

Также в пояснительной записке отмечается, что Управление по делам гражданства и миграции не выявило ограничений, препятствующих получению им гражданства, однако в настоящее время он не имеет права получить его в порядке натурализации.