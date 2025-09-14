Baltijas balss logotype
Украинскому бойцу дадут гражданство Латвии, чтобы он смог поехать в Лос-Анджелес

Спорт
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Украинскому бойцу дадут гражданство Латвии, чтобы он смог поехать в Лос-Анджелес
ФОТО: Виталий Вавилкин

Комиссия Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной интеграции внесла в Президиум Сейма законопроект о признании Эдуарда Цибули гражданином Латвии.

Предусматривается, что гражданство гражданину Украины будет предоставлено специальным законом, в обход обычной процедуры натурализации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живёт в Латвии, где учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился выдающихся спортивных результатов, представляя Латвию на международных соревнованиях.

Гражданство Цибуле должно быть предоставлено для того, чтобы он мог официально представлять Латвию на международных соревнованиях и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Поддержку предоставлению гражданства выразили несколько спортивных организаций.

Также в пояснительной записке отмечается, что Управление по делам гражданства и миграции не выявило ограничений, препятствующих получению им гражданства, однако в настоящее время он не имеет права получить его в порядке натурализации.

#олимпиада
Оставить комментарий

(12)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    Цибуля из Латвии? Умилило!

    7
    2
  • СИ
    Семён Иванов
    14-го сентября

    И что же это за боец в 15 лет, проживающий уже 3 года в Латвии, а не на Окраине?

    74
    9
  • А
    Алекс
    Семён Иванов
    15-го сентября

    Окраина Европы-это раша.Что он там забыл в раше?Это твоя родина,Сёма.Вот и наслаждайся жизнью в биробаджане

    6
    63
  • Д
    Дед
    14-го сентября

    а что там у него с латышским языком, как то в статье эта сторона не отражена.

    101
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    14-го сентября

    Только русский язык! На украинской мове его все равно никто не поймет.

    37
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го сентября

    Дед, тебе ж русским языком написали, по специальному закону, в обход стандартных правил натурализации, по решению Сейма. Для спортсменов высокого уровня схема применяется нередко (полсостава первой после восстановления независимости сборной по хоккею получило гражданство таким способом во главе со Знарком). И там не требуется вообще ничего, даже, кажется, отказа от старого гражданства.

    1
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Ну и печальный вывод для граждан Украины. Вас в США не пускают в принципе. И в ЕС вас не берут. За что же вы так массово гибните?!

    64
    3
  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    Украинцы защищают свои земли.А вот за что гибнут рашистские оккупанты?

    4
    47
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    И ещё вопрос:" А от гражданства Украины, а возможно и России, данный боец будет или должен официально отказываться?"

    51
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Браво!!! Лиха беда начала!

    28
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го сентября

    Посадитет эту Цибулю рядом с бабушкой Шланга - пусть её разорвет на клочки латвийского флага!

    72
    3
  • А
    Алекс
    Мимо проходил
    15-го сентября

    Что ты пишешь?Проходи лучше мимо сайта BB

    1
    29
Читать все комментарии

Видео