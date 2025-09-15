Baltijas balss logotype
Деннис Шредер стал самым ценным игроком Евробаскета‑2025, повторив достижение Сергея Белова

Спорт
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Деннис Шредер стал самым ценным игроком Евробаскета‑2025, повторив достижение Сергея Белова

Разыгрывающий сборной Германии по баскетболу Деннис Шредер признан самым ценным игроком чемпионата Европы‑2025, который завершился победой его команды.

В воскресенье сборная Германии обыграла команду Турции в финале Евробаскета со счетом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Шредер стал лучшим распасовщиком команды на турнире: 65 результативных передач за девять игр.

Как сообщает HoopsHype, 32‑летний Шредер — седьмой баскетболист в истории, удостоенный званий самого ценного игрока как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Шредер стал MVР чемпионата мира‑2023, который Германия тоже выиграла.

Ранее это удавалось Дражену Далипагичу, Дражену Петровичу, Тони Кукочу, Дирку Новицки, Пау Газолю и защитнику сборной СССР Сергею Белову, который был самым ценным игроком чемпионата Европы‑1969 и чемпионата мира‑1970.

#евробаскет
Оставить комментарий

