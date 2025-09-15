Деннис Шредер стал самым ценным игроком Евробаскета‑2025, повторив достижение Сергея Белова

Разыгрывающий сборной Германии по баскетболу Деннис Шредер признан самым ценным игроком чемпионата Европы‑2025, который завершился победой его команды.

В воскресенье сборная Германии обыграла команду Турции в финале Евробаскета со счетом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Шредер стал лучшим распасовщиком команды на турнире: 65 результативных передач за девять игр.

Как сообщает HoopsHype, 32‑летний Шредер — седьмой баскетболист в истории, удостоенный званий самого ценного игрока как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Шредер стал MVР чемпионата мира‑2023, который Германия тоже выиграла.

Ранее это удавалось Дражену Далипагичу, Дражену Петровичу, Тони Кукочу, Дирку Новицки, Пау Газолю и защитнику сборной СССР Сергею Белову, который был самым ценным игроком чемпионата Европы‑1969 и чемпионата мира‑1970.