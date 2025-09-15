Сборная Германии, одолев в финале команду Турции, стала чемпионом Европы-2025

Сборная Германии победила команду Турции в финале чемпионата Европы по баскетболу-2025 — 88:83.

Встреча прошла в Риге.

Самым результативным в составе немцев стал 25-летний легкий форвард Исаак Бонга, набравший 20 очков. Он также сделал пять подборов, отдал три передачи и совершил один перехват.

Турция — Германия — 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

В матче за бронзу греки были сильнее финнов — 92:89.

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 17 подборов и шести результативных передач.

Греция — Финляндия — 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)