Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов телевизоров более 26 миллионов зрителей

Выступление сборной Турции вызвало беспрецедентный интерес со стороны турецких болельщиков. Финальный матч посмотрели 18,2 млн человек.

Как сообщают BasketNews, эти показатели сделали финал Евробаскета четвертым по популярности спортивным событием Турции в этом году, что подчеркивает растущую значимость баскетбола в культурной жизни страны.

В Германии финал собрал 5,675 млн зрителей. Победа национальной команды принесла не только чемпионство, но и рекордный интерес со стороны телезрителей.

Впечатляющий интерес продемонстрировала Греция — 70 процентов всех телезрителей страны смотрели Евробаскет.