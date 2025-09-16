Baltijas balss logotype
Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов телевизоров более 26 миллионов зрителей

Спорт
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов телевизоров более 26 миллионов зрителей

Финал Евробаскета-2025 собрал рекордное количество зрителей по всей Европе.

Выступление сборной Турции вызвало беспрецедентный интерес со стороны турецких болельщиков. Финальный матч посмотрели 18,2 млн человек.

Как сообщают BasketNews, эти показатели сделали финал Евробаскета четвертым по популярности спортивным событием Турции в этом году, что подчеркивает растущую значимость баскетбола в культурной жизни страны.

В Германии финал собрал 5,675 млн зрителей. Победа национальной команды принесла не только чемпионство, но и рекордный интерес со стороны телезрителей.

Впечатляющий интерес продемонстрировала Греция — 70 процентов всех телезрителей страны смотрели Евробаскет.

#евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

