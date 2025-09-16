Мы взяли от Банки всё, что могли - Муйжниекс

Работа итальянца Луки Банки на посту главного тренера сборной Латвии по баскетболу была хорошей, и обе стороны получили положительные эмоции от сотрудничества, заявил в беседе с агентством ЛЕТА бывший игрок и главный тренер национальной сборной Карлис Муйжниекс.

По словам Муйжниекса, Банки хорошо воспользовался предоставленной ему возможностью, а сборной Латвии удалось получить свежий взгляд со стороны.

"Он видел наших игроков немного иначе, чем латвийские тренеры, сам тогда ещё не тренировал сборные, был голоден до работы и амбициозен, – сказал Муйжниекс о работе Банки у руля сборной. – Всё совпало, потому что и сборная Латвии тоже была голодна и полна амбиций. Он передал правильное послание баскетбольной среде: нужно иметь амбиции и идти к своим целям. Всё это сработало очень хорошо. Это был тот толчок, которого не хватало до него".

Бывший игрок и тренер сборной также отметил, что в последней олимпийской квалификации и на чемпионате Европы у сборной Латвии были гораздо более высокие амбиции, однако тогда Банки пришлось делить своё внимание с работой в клубе.

"Банки дал сборной всё, что мог, а мы взяли всё, что могли, – так Муйжниекс охарактеризовал работу итальянского специалиста со сборной на протяжении четырёх лет. – Да, в прошлой олимпийской квалификации и на этом турнире чего-то немного не хватило, но в целом мы прощаемся с ним с хорошим послевкусием".

Говоря о следующем главном тренере сборной Латвии — испанце Сито Алонсо, Муйжниекс отметил, что это типичный испанский тренер, который будет требовать от команды быстрой игры и проводить много ротаций в составе.

"Думаю, он привлечёт много игроков, будет быстрый и зрелищный баскетбол, как это принято в Испании", – добавил Муйжниекс.

Карлис Муйжниекс выступал за сборную Латвии с 1992 по 1997 год, а главным тренером национальной команды был с 2004 по 2007 год.

Как уже сообщалось, на прошедшем чемпионате Европы, после которого Банки покинул сборную, латвийская команда на своём поле уступила в 1/8 финала сборной Литвы со счётом 79:88 и завершила турнир на 12-м месте.

49-летний Алонсо был утверждён в качестве следующего главного тренера сборной Латвии ещё в апреле. В настоящее время он возглавляет клуб высшей испанской лиги UCAM «Мурсия», с которым контракт продлён до 2028 года. Также в Испании Алонсо работал главным тренером в «Ховентут» (Бадалона), «Гипускоа» и «Бильбао». Осенью 2018 года он тренировал хорватский клуб «Цедевита» (Загреб).

Алонсо также был главным тренером молодёжной сборной Испании (U-20) на чемпионате Европы 2013 года, где его команда проиграла латвийцам в полуфинале и завоевала бронзовые медали. Он также был ассистентом главного тренера сборной Испании на чемпионате мира 2014 года.

Алонсо дебютирует у руля сборной Латвии в ноябре, когда начнётся квалификационный турнир чемпионата мира 2027 года.

Банки стал главным тренером сборной Латвии в 2021 году, и под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальный турнир чемпионата мира, где заняла пятое место.