Стало известно, какие премиальные назначены игрокам сборной Германии за победу на Евробаскете-2025

Игроки мужской сборной Германии получат по 30 тысяч евро за победу на недавно завершившемся чемпионате Европы, сообщает Bild.

По информации ресурса, в случае поражения в финале выплата составила бы 25 тысяч евро, а в случае завоевания бронзовых наград — около 20 тысяч.

Отмечается, что такие же призовые предусмотрены и для женской сборной Германии, которая выступит в 2026 году на домашнем чемпионате мира.

Напомним, в финальном матче мужского чемпионата Европы команда Германии обыграла сборную Турции со счетом 88:83. Лучшим игроком турнира признан разыгрывающий Деннис Шредер.