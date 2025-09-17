От хлеба до яхты. Как лучшие теннисисты стали зарабатывать миллионы?

История современного тенниса начинается во второй половине XIX в. Но успешным коммерческим видом спорта он стал намного позже. Изначально теннисисты зарабатывали себе на кусок хлеба, в основном колеся по городам с показательными матчами на потеху публике.

Тогда существовало жесткое деление на любителей и профессионалов: как только игрок становился «профессионалом», он больше не мог выступать в любительских соревнованиях, к которым тогда, как ни парадоксально, относились турниры Большого шлема. Это привело к тому, что Уимблдон, Ролан Гаррос и другие соревнования лишились значительной части сильных игроков, которые, чтобы прокормить себя и семью, участвовали в коммерческих турнирах. А игроки-любители хоть и получали славу, выигрывая престижнейшие соревнования, по сути, выступали бесплатно.

Многое изменилось в 1968 году с приходом Открытой эры. Основным двигателем прогресса как раз-таки стал экономический фактор. Спортсменам часто приходилось бросать теннис, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Это катастрофически сказывалось на имидже вида спорта.

В итоге Всеанглийский клуб первым в истории разрешил профессионалам играть на Уимблдоне. Игроки наконец-то стали получать деньги на турнирах Большого шлема. Правда, изначально это были «копейки» по нынешним меркам. В частности, на Уимблдоне-1968 чемпион в мужском одиночном разряде Род Лэйвер заработал $4 тыс., победительница среди женщин Билли Джин Кинг – $1,5 тыс. Тем не менее введение призовых вскоре на порядок повысило качество тенниса, а вместе с тем возрастал и зрительский интерес.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Сейчас теннис – один из наиболее популярных видов спорта в мире с аудиторией до 1 млрд человек. Ежегодный общий доход теннисной индустрии – до $2,5 млрд. На US Open-2025 организаторы предложили рекордный в истории призовой фонд – $85 млн, из которых по $5 млн получили победители турнира в одиночных разрядах у женщин (Арина Соболенко) и мужчин (испанец Карлос Алькарас). Но даже такие огромные суммы все чаще не удовлетворяют теннисистов.

Дело в том, что $85 млн – это всего чуть более 15% доходов турнира, львиная доля денег достается организаторам. Профессиональные теннисисты получают значительно меньшую часть общего дохода по сравнению со спортсменами в других популярных видах спорта. К примеру, игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) достается около 50% заработков лиги. В теннисе этот процент значительно меньше, что и вызывает недовольство у некоторых игроков.

При этом по-настоящему хорошо зарабатывают в теннисе далеко не все. Если учесть необходимые изначальные затраты (экипировка, инвентарь, зарплата тренерам, услуги врачей, налоги, авиабилеты, жилье, питание и т. д.), то, судя по высказываниям ряда теннисистов, даже просто «выйти в ноль» получается только у тех, кто входит в топ-200 рейтинга. И только войдя в топ-100, уже можно начать прилично зарабатывать.

Поэтому даже большие номинальные заработки в реальности бывают скромными. В то же время и мультимиллионером есть шанс стать всего в течение двух недель, но, конечно, с оговоркой, что до этого момента придется тяжело трудиться много лет и без каких-либо гарантий на итоговый успех.