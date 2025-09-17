Baltijas balss logotype
От хлеба до яхты. Как лучшие теннисисты стали зарабатывать миллионы?

Спорт
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
От хлеба до яхты. Как лучшие теннисисты стали зарабатывать миллионы?

Выиграв Открытый чемпионат США, US Open-2025, Арина Соболенко заработала беспрецедентную сумму для официальных теннисных турниров в истории – $5 млн.

История современного тенниса начинается во второй половине XIX в. Но успешным коммерческим видом спорта он стал намного позже. Изначально теннисисты зарабатывали себе на кусок хлеба, в основном колеся по городам с показательными матчами на потеху публике.

Тогда существовало жесткое деление на любителей и профессионалов: как только игрок становился «профессионалом», он больше не мог выступать в любительских соревнованиях, к которым тогда, как ни парадоксально, относились турниры Большого шлема. Это привело к тому, что Уимблдон, Ролан Гаррос и другие соревнования лишились значительной части сильных игроков, которые, чтобы прокормить себя и семью, участвовали в коммерческих турнирах. А игроки-любители хоть и получали славу, выигрывая престижнейшие соревнования, по сути, выступали бесплатно.

Многое изменилось в 1968 году с приходом Открытой эры. Основным двигателем прогресса как раз-таки стал экономический фактор. Спортсменам часто приходилось бросать теннис, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Это катастрофически сказывалось на имидже вида спорта.

В итоге Всеанглийский клуб первым в истории разрешил профессионалам играть на Уимблдоне. Игроки наконец-то стали получать деньги на турнирах Большого шлема. Правда, изначально это были «копейки» по нынешним меркам. В частности, на Уимблдоне-1968 чемпион в мужском одиночном разряде Род Лэйвер заработал $4 тыс., победительница среди женщин Билли Джин Кинг – $1,5 тыс. Тем не менее введение призовых вскоре на порядок повысило качество тенниса, а вместе с тем возрастал и зрительский интерес.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Сейчас теннис – один из наиболее популярных видов спорта в мире с аудиторией до 1 млрд человек. Ежегодный общий доход теннисной индустрии – до $2,5 млрд. На US Open-2025 организаторы предложили рекордный в истории призовой фонд – $85 млн, из которых по $5 млн получили победители турнира в одиночных разрядах у женщин (Арина Соболенко) и мужчин (испанец Карлос Алькарас). Но даже такие огромные суммы все чаще не удовлетворяют теннисистов.

Дело в том, что $85 млн – это всего чуть более 15% доходов турнира, львиная доля денег достается организаторам. Профессиональные теннисисты получают значительно меньшую часть общего дохода по сравнению со спортсменами в других популярных видах спорта. К примеру, игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) достается около 50% заработков лиги. В теннисе этот процент значительно меньше, что и вызывает недовольство у некоторых игроков.

При этом по-настоящему хорошо зарабатывают в теннисе далеко не все. Если учесть необходимые изначальные затраты (экипировка, инвентарь, зарплата тренерам, услуги врачей, налоги, авиабилеты, жилье, питание и т. д.), то, судя по высказываниям ряда теннисистов, даже просто «выйти в ноль» получается только у тех, кто входит в топ-200 рейтинга. И только войдя в топ-100, уже можно начать прилично зарабатывать.

Поэтому даже большие номинальные заработки в реальности бывают скромными. В то же время и мультимиллионером есть шанс стать всего в течение двух недель, но, конечно, с оговоркой, что до этого момента придется тяжело трудиться много лет и без каких-либо гарантий на итоговый успех.

#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
