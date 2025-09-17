Baltijas balss logotype
После унижения от «Карабаха» в Лиге чемпионов «Бенфика» уволила главного тренера и уже ведет переговоры с Жозе Моуринью

Спорт
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
После унижения от «Карабаха» в Лиге чемпионов «Бенфика» уволила главного тренера и уже ведет переговоры с Жозе Моуринью

Португальская «Бенфика», проигравшая во вторник, 16 сентября, на своем поле азербайджанскому «Карабаху» в матче общего этапа Лиги чемпионов (2:3), объявила о расставании с главным тренером.

В ходе послематчевой пресс-конференции президент лиссабонского клуба Руи Кошта сообщил, что Бруну Лаже больше не занимает свою должность.

— К сожалению, момент настал, и мы понимаем, что пора менять тренера. Что касается следующего тренера… Мы ожидаем, что назначим его до субботы. Эта тяжелая и сложная неделя для всех нас и для всех болельщиков «Бенфики». Эта неделя оставила свой след, — цитирует Кошту Record.

По информации Metro, новым главным тренером «Бенфики» может стать одиозный португальский специалист Жозе Моуринью. Отмечается, что Жозе уже ведет переговоры с руководством о назначении.

#футбол
