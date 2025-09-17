В Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года, носящий имя Льва Яшина

В кулуарах исполкома УЕФА в Албании представители делегации Англии и некоторых других стран подняли вопрос о персональных наградах.

Британские представители предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

В качестве альтернативы называли имена легенд прошлого века — англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

Лев Яшин — единственный в истории футбола вратарь, становившийся обладателем «Золотого мяча». Он получил данную награду в 1963 году.