В Европе может появиться новая баскетбольная лига под эгидой NBA – комиссар

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Адам Сильвер во вторник заявил, что европейская лига NBA может дебютировать уже через два или три года, пишет LETA со ссылкой на AP.

В настоящее время NBA совместно с Международной федерацией баскетбола (FIBA) работает над созданием новой лиги в Европе.

Сильвер назвал запуск проекта уже в 2027 году "безусловно амбициозным", но возможным. Он также подчеркнул, что не отказывается от предыдущих прогнозов лиги: на начальном этапе команды могут использовать уже существующие арены в Европе, пока не начнётся строительство более современной инфраструктуры.

"Мне бы не хотелось, чтобы это случилось позже 2028 года, – заявил Сильвер во вторник на пресс-конференции. – Сейчас самое подходящее время для этого".

Ранее Сильвер высказывался, что хотел бы, чтобы лига стартовала как можно ближе ко времени проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Как уже сообщалось, NBA и FIBA объявили о планах создания новой лиги в Европе в марте. С тех пор NBA привлекла корпорации JPMorgan Chase и Raine Group для разработки финансовой и устойчивой стратегии проекта.

Сильвер отметил, что вместе со своим заместителем Марком Тейтумом провёл успешные встречи с европейскими политиками, различными спортивными клубами, медиа-компаниями, потенциальными инвесторами и другими возможными партнёрами, продолжая начатую работу над проектом.

"Я бы сказал, что я полон энтузиазма", – прокомментировал комиссар NBA ход развития проекта.

Согласно первоначальным планам, лига может стартовать с участием 16 команд, однако их количество может измениться. Среди потенциальных участников называются известные баскетбольные клубы, такие как испанские "Реал" и "Барселона", а также турецкий "Фенербахче". Кроме того, организация хотела бы привлечь и ведущие бренды футбольных клубов – например, парижский "Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

На данный момент почти каждый шестой игрок в NBA – европеец, включая таких звёзд, как серб Никола Йокич, грек Яннис Адетокунбо, словенец Лука Дончич и француз Виктор Вембаньяма.

"Баскетбол, возможно, – самый быстрорастущий вид спорта в мире, – отметил Сильвер. – В Европе это спорт номер два после футбола, поэтому я считаю, что это отличная возможность для создания новой лиги".