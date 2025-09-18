Лига чемпионов. Диего Симеоне получил красную карточку за стычку с болельщиком «Ливерпуля»

Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Ливерпулю» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

Главный тренер гостей Диего Симеоне получил красную карточку на 92-й минуте. Аргентинский специалист устроил потасовку с болельщиком «красных» после гола Вирджила ван Дейка.

Симеоне остановили несколько стюардов. После этого он попытался объяснить арбитру, что ему показывали средний палец, но судья удалил тренера.

В следующем туре 30 сентября «Ливерпуль» на выезде сразится с «Галатасараем», а «Атлетико» примет «Айнтрахт».