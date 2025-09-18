Лига чемпионов. Дубль Харри Кейна помог «Баварии» справиться с «Челси» на старте общего этапа

Дублем отметился английский форвард хозяев Харри Кейн.

В следующем туре 30 сентября «Бавария» на выезде сразится с кипрским «Пафосом», а «Челси» примет «Бенфику».

БАВАРИЯ — ЧЕЛСИ — 3:1

МЮНХЕН. Allianz Arena

СУДЬЯ: Мартинес (Испания).

БАВАРИЯ: Нойер (к) — Упамекано, Та (Ким Мин Джэ, 46), Станишич (Боэ, 51), Лаймер, Киммих, Павлович (Горецка, 64), Гнабри (Бишоф, 91+), Диас, Олисе, Кейн (Джексон, 91+).

ЧЕЛСИ: Санчес — Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Гюсто, Джеймс (к) (Сантос, 68), Кайседо, Фернандес (Эстеван, 81), Палмер, Педру Нету (Гарначо, 68), Жоао Педро.

ГОЛЫ: 1:0 — Чалоба (20, автогол). 2:0 — Кейн (27, с пенальти). 2:1 — Палмер (29). 3:1 — Кейн (63).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Та (29), Олисе (85), Лаймер (86), Сантос (96+).