Лига чемпионов. «ПСЖ» начал защиту титула с «сухого» разноса «Аталанты»

«ПСЖ» дома разгромил «Аталанту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.
Мячи забили Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш.
Во втором туре «ПСЖ» на выезде сразится с «Барселоной», а «Аталанта» примет «Брюгге».
В прошлом сезоне парижане выиграли титул.
ПСЖ — АТАЛАНТА — 4:0
ПАРИЖ. Parc des Princes
СУДЬЯ: Шерер (Швейцария).
ПСЖ: Шевалье — Маркиньос (к), Пачо, Нуну Мендеш (Забарный, 75), Хакими, Витинья, Руис (Ли Кан Ин, 55), Жоау Невеш (Рамуш, 58), Барколя, Кварацхелия (Мбай, 75), Маюлу (Заир-Эмери, 55).
АТАЛАНТА: Карнесекки — Хин, Джимсити (Скальвини, 75; Аханор, 85), Коссуну, Муса (Брешанини, 75), де Рон (к), Бернаскони, Белланова, Пашалич, Де Кетеларе (Самарджич, 46), Мальдини (Крстович, 46).
ГОЛЫ: 1:0 — Маркиньос (3). 2:0 — Кварацхелия (39). 3:0 — Нуну Мендеш (51). 4:0 — Рамуш (91+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Муса (44).
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Барколя (44, ПСЖ).
