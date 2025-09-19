Средняя посещаемость матчей чемпионата Европы по баскетболу, прошедшего в Риге, составила более 6000 зрителей, сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Каспар Ципрус, пишет LETA.

Средняя посещаемость матчей чемпионата Европы в Риге превысила 6000 зрителей

«Мы точно будем в плюсе»: подведены первые итоги Евробаскета в Риге

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин проходил в Риге с конца августа до середины сентября в течение двух с половиной недель.

Ожидается, что полная информация о чемпионате Европы в Риге будет обобщена и на её основе сделаны выводы к декабрю, однако уже сейчас доступны данные о посещаемости игр.

«31 матч в арене посетил 195 101 зритель, что является значительной цифрой, учитывая вместимость арены на баскетбольных матчах», – рассказал Ципрус.

На групповых играх в общей сложности присутствовали 95 831 зритель — это больше, чем в 2015 году, когда в рижской подгруппе играла и сборная Литвы. В среднем один матч посещали почти 6300 зрителей.

Генсек ЛБС отметил, что в период плей-офф с 4 по 15 сентября в международный аэропорт «Рига» прибыло 66 чартерных и частных рейсов.

По словам Ципруса, чемпионат вызвал большой интерес за рубежом.

«В Турции финалы смотрели примерно 18 миллионов человек, в Германии — около 5,5 миллионов», — сообщил он, добавив, что предстоит дождаться и других данных.

Он подчеркнул, что средняя посещаемость игр в целом соответствовала ожиданиям, поскольку многое зависит от состава команд в стадии плей-офф.

«Это своего рода лотерея. Если бы Эстония обыграла Португалию, зрителей было бы больше. То же самое, если бы Латвия в 1/8 финала не играла с Литвой», — отметил Ципрус.

Полученную от чемпионата прибыль Латвийский баскетбольный союз планирует инвестировать в развитие молодёжной системы. Размер прибыли пока неизвестен, но, как выразился Ципрус, «мы точно будем в плюсе».

Также он сообщил, что арена «Xiaomi» выкупила у Международной федерации баскетбола (FIBA) три кольца, использовавшихся во время чемпионата. Олимпийские центры выразили интерес к ещё нескольким кольцам.

Мелкое снаряжение, включая мячи, останется в распоряжении ЛБС — «мы предлагаем его спортивным школам», — сказал Ципрус.

Он также отметил, что в будущем ЛБС может подать заявку на проведение одного из чемпионатов Европы U-16.

Менеджер чемпионата Европы Марута Эглите рассказала, что сборные, которые напрямую обращались к организаторам по поводу возникающих проблем, получали оперативную помощь:

«В 1/8 финала все команды находятся на взводе и каждая старается максимально проложить себе путь к победе. Но как только они напрямую связывались с нами — всё удавалось решить», — рассказала Эглите.

Команды продолжали направлять свои запросы организаторам вплоть до утра, когда прибывали в Ригу.

«Логистика была крайне сложной, поскольку зачастую только по ночам становилось ясно, какие команды приедут на плей-офф», — признала Эглите.

Она также уточнила, что возвращение сборной Германии домой на самолёте латвийской авиакомпании airBaltic было решением самих чемпионов, а не рейсом, организованным устроителями.

Как уже сообщалось, чемпионами Европы стали баскетболисты сборной Германии, которые в финале победили Турцию со счётом 88:83. Бронзовые медали завоевала сборная Греции, обыграв Финляндию со счётом 92:89.

Сборная Латвии завершила участие в турнире на 12-м месте, проиграв в 1/8 финала.

Финальный турнир чемпионата Европы проходил в четырёх городах — Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. В Риге прошли и все матчи плей-офф с участием четырёх лучших команд из каждой группы.